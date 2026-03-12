Milano 10:00
Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging, che presenta una flessione del 3,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 17,74 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 18,55. L'indebolimento del produttore di contenitori è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 17,4.

