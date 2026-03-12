Milano 15:09
44.214 -1,25%
Nasdaq 15:09
24.690 -1,10%
Dow Jones 15:10
46.960 -0,97%
Londra 15:10
10.310 -0,43%
Francoforte 15:09
23.532 -0,46%

K+S, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Protagonista Kali und Salz, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,01%.
