La tedesca Hapag-Lloyd acquisisce l'israeliana ZIM per 4,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Hapag-Lloyd
, società tedesca di spedizioni internazionali e trasporto container quotata a Francoforte, ha siglato un accordo per l'acquisizione del 100%
dell'israeliana ZIM Integrated Shipping Services
, quotata a Wall Street. La compagnia di spedizioni con sede ad Amburgo aveva dichiarato durante il fine settimana di essere vicina a un accordo.
L'accordo, che prevede un pagamento in contanti a 35 dollari per azione
, valuta Zim a circa 4,2 miliardi di dollari
. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 58%
rispetto al valore delle azioni Zim alla chiusura di venerdì scorso.
L'integrazione tra Hapag-Lloyd e ZIM consoliderebbe la posizione di mercato di Hapag-Lloyd come quinta compagnia di trasporto container al mondo
, con una flotta moderna di oltre 400 navi
, una capacità di carico di oltre 3 milioni di TEU e un volume di trasporto annuo di oltre 18 milioni di TEU. L'integrazione rafforzerebbe la rete su tutte le principali rotte globali
e consoliderebbe la leadership di Hapag-Lloyd nei principali mercati in crescita. Si stima che l'operazione genererà sinergie annuali per diverse centinaia di milioni di dollari
.
Fino alla conclusione dell'operazione, Hapag-Lloyd e ZIM rimarranno concorrenti
. Si prevede che le necessarie approvazioni
delle autorità di regolamentazione e degli azionisti
di ZIM arriveranno entro la fine del 2026
.
Nell'ambito dell'accordo, Hapag-Lloyd ha stipulato un accordo separato con l'investitore finanziario israeliano FIMI Opportunity Funds
, che prevede la creazione di un'entità proprietaria di 16 navi ZIM, che serviranno le principali rotte commerciali verso Israele.
Hapag-Lloyd ha chiuso la seduta di lunedì in calo del 7,3%
a Francoforte, estendendo le perdite dopo la conferma dell'accordo. ZIM ha chiuso venerdì in rialzo del 4,8%
, con i mercati chiusi lunedì per il Presidents' Day.
"ZIM è un partner eccellente per Hapag-Lloyd. I clienti beneficeranno di una rete significativamente rafforzata sulle rotte transpacifiche, intra-asiatiche, atlantiche, latinoamericane e del Mediterraneo orientale", ha dichiarato Rolf Habben Jansen, CEO di Hapag-Lloyd
.
"Riteniamo che rappresenti l'operazione più prudente e vantaggiosa per tutti gli stakeholder di ZIM, che rafforza ulteriormente l'enorme track record di creazione di valore che abbiamo consolidato dalla nostra IPO", ha dichiarato Yair Seroussi, Presidente di ZIM
.Ishay Davidi, fondatore e CEO dei Fondi FIMI
, ha aggiunto "FIMI riconosce e crede nell'importanza strategica per lo Stato di Israele di una compagnia di navigazione israeliana forte e indipendente. Creeremo una società israeliana stabile, la nuova ZIM, e considereremo Hapag-Lloyd un partner strategico significativo per le sue operazioni in corso. La nuova ZIM integrerà significative capacità transatlantiche, insieme ad ulteriori rotte di navigazione verso Europa, Africa, Mar Mediterraneo e Mar Nero, supportate da avanzate capacità di trasporto marittimo globale, continuando a porre il cliente al centro delle sue operazioni