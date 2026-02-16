La tedesca Hapag-Lloyd acquisisce l'israeliana ZIM per 4,2 miliardi di dollari

Hapag-Lloyd

(Teleborsa) -, società tedesca di spedizioni internazionali e trasporto container quotata a Francoforte, ha siglato undell'israeliana, quotata a Wall Street. La compagnia di spedizioni con sede ad Amburgo aveva dichiarato durante il fine settimana di essere vicina a un accordo.L'accordo, che prevede un pagamento, valuta Zim a circa. Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al valore delle azioni Zim alla chiusura di venerdì scorso.L'integrazione tra Hapag-Lloyd e ZIM consoliderebbe la posizione di mercato di Hapag-Lloyd come, con una flotta moderna di, una capacità di carico di oltre 3 milioni di TEU e un volume di trasporto annuo di oltre 18 milioni di TEU. L'integrazione rafforzerebbe la rete sue consoliderebbe la leadership di Hapag-Lloyd nei principali mercati in crescita. Si stima che l'operazione genereràFino alla conclusione dell'operazione, Hapag-Lloyd e ZIM. Si prevede che le necessariedelle autorità di regolamentazione e deglidi ZIM arriverannoNell'ambito dell'accordo, Hapag-Lloyd ha stipulato un accordo separato con l', che prevede la creazione di un'entità proprietaria di 16 navi ZIM, che serviranno le principali rotte commerciali verso Israele.Hapag-Lloyd ha chiuso la seduta dia Francoforte, estendendo le perdite dopo la conferma dell'accordo. ZIM ha chiuso, con i mercati chiusi lunedì per il Presidents' Day."ZIM è un partner eccellente per Hapag-Lloyd. I clienti beneficeranno di una rete significativamente rafforzata sulle rotte transpacifiche, intra-asiatiche, atlantiche, latinoamericane e del Mediterraneo orientale", ha dichiarato"Riteniamo che rappresenti l'operazione più prudente e vantaggiosa per tutti gli stakeholder di ZIM, che rafforza ulteriormente l'enorme track record di creazione di valore che abbiamo consolidato dalla nostra IPO", ha dichiarato, ha aggiunto "FIMI riconosce e crede nell'importanza strategica per lo Stato di Israele di una compagnia di navigazione israeliana forte e indipendente. Creeremo una società israeliana stabile, la nuova ZIM, e considereremo Hapag-Lloyd un partner strategico significativo per le sue operazioni in corso. La nuova ZIM integrerà significative capacità transatlantiche, insieme ad ulteriori rotte di navigazione verso Europa, Africa, Mar Mediterraneo e Mar Nero, supportate da avanzate capacità di trasporto marittimo globale, continuando a porre il cliente al centro delle sue operazioni