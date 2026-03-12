Londra: balza in avanti Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Babcock International Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a -2,46% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di medio periodo di Babcock International Group
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,32 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,72, mentre il primo supporto è stimato a 13,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)