Milano 10:01
44.711 -0,14%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:01
10.311 -0,41%
Francoforte 10:00
23.591 -0,21%

Londra: balza in avanti Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a -2,46% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo di Babcock International Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,32 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,72, mentre il primo supporto è stimato a 13,91.

