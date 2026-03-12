Londra: performance negativa per easyJet

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia aerea low cost inglese
, con un ribasso del 2,46%.
La tendenza ad una settimana di easyJet
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di easyJet
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,845 sterline con prima area di resistenza vista a 3,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,812.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)