Milano 10:02
44.654 -0,27%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:02
10.305 -0,48%
Francoforte 10:02
23.560 -0,34%

Madrid: andamento negativo per BBVA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Banco di Bilbao, che sta segnando un calo dell'1,99%.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Il quadro di medio periodo della banca spagnola ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,67 Euro. Primo supporto individuato a 18,37. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
