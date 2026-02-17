Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che avanza bene del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cellnex Telecom
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Cellnex Telecom
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,19.
