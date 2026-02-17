Milano 11:06
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:06
10.519 +0,44%
Francoforte 11:06
24.861 +0,24%

Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che avanza bene del 2,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cellnex Telecom più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Cellnex Telecom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
