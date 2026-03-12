Parigi: calo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Retrocede la banca francese , con un ribasso dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Credit Agricole rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' Istituto di credito francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,85 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,14, mentre il primo supporto è stimato a 16,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```