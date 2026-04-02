MEF, riacquistati 3 miliardi di euro di BTP in scandenza nel 2027 e 2028

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha riacquistato BTP (in scandenza nel 2027 e 2028) per un totale di 3 miliardi di euro, nell'asta di riacquisto odierna presso la Banca d'Italia.



In particolare, sono stati riacquistati 819 milioni di euro del BTP 0,85% 7 anni scadenza 15-01-2027, per cui l'offerta degli operatori era pari a 1.701 milioni, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,08; 834 milioni di euro del BTP 2,05% 10 anni scadenza 01-08-2027, per cui l'offerta è stata di 2.175 milioni, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,61; 596 milioni di euro del BTP 0,25% 7 anni scadenza 15-03-2028, a fronte di un'offerta pari a 1.577 milioni, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,65; 751 milioni di euro del BTP 0,5% 7 anni scadenza 15-07-2028, per cui l'offerta ha raggiunto 1.804 milioni, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,40.





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