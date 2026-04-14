MEF affida mandato per emissione dual tranche: nuovo BTP 10 anni e nuovo BTP€i 20 anni

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per un'emissione dual tranche via sindacato a Banco Santander, Citibank Europe, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Société Générale Investment Banking. Saranno collocati un nuovo BTP benchmark a 10 anni con scadenza 1° luglio 2036 e un nuovo BTP€i benchmark a 20 anni (titolo indicizzato all'inflazione dell'area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco) con scadenza 15 febbraio 2046.



Le aste di BTP€i previste per il 24 aprile 2026 non avranno luogo. La transazione sarà effettuata in relazione alle condizioni di mercato.

Condividi

```