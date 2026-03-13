Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 5,74%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 105,17, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 95,49. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 114,84.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)