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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%
Il Dow Jones archivia la giornata a 46.559,83 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 21.03
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,25%, terminando gli scambi a 46.559,83 punti.
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