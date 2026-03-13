Milano 17:35
44.317 -0,31%
Nasdaq 21:00
24.381 -0,62%
Dow Jones 21:03
46.558 -0,26%
Londra 17:35
10.261 -0,43%
Francoforte 17:35
23.447 -0,60%

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%

Il Dow Jones archivia la giornata a 46.559,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,25%, terminando gli scambi a 46.559,83 punti.
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