Milano
13-lug
0
0,00%
Nasdaq
13-lug
29.264
-1,88%
Dow Jones
13-lug
52.499
-0,26%
Londra
13-lug
10.498
+0,01%
Francoforte
13-lug
25.114
+0,19%
Martedì 14 Luglio 2026, ore 01.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,26%
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,26%
Il Dow Jones archivia la giornata a 52.498,76 punti
In breve
,
Finanza
13 luglio 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,26%, terminando gli scambi a 52.498,76 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,14%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%
Argomenti trattati
USA
(297)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,26%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,23%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,26%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,32%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,15%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,09%
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto