Milano 17:35
52.455 -0,95%
Nasdaq 22:00
29.173 -1,77%
Dow Jones 22:04
52.925 -0,25%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%

Il Dow Jones archivia la giornata a 52.924,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,25%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,25%, terminando gli scambi a 52.924,56 punti.
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