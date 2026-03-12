Trappola Hormuz, Iran colpisce tre navi cargo. Missile su base italiana in Iraq, nessun ferito

(Teleborsa) -arteria strategica del traffico commerciale internazionale, che si trasformano in una trappola: nella notte i Pasdaran hanno colpito tre navi cargo e rilanciano la sfida a Stati Uniti e Israele, oltre che ai loro alleati: ""Tutte le navi appartenenti agli americani e ai loro alleati sono un obiettivo legittimo", ha avvertito Ibrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare di Teheran, mentre le Guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver centrato una nave battente bandiera della Liberia, la Express Room, e la portarinfuse thailandese Mayuree Naree, che avevano tentato di "passare illegalmente" da Hormuz. In quest'ultima è scoppiato un incendio e 20 membri dell'equipaggio sono stati sbarcati in Oman.Nella notte, "Non ci sono vittime, nè feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi", ne ha dato notizia nella serata di ieri il ministro della Difesa"Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esterpo che un missile ha colpito la base di Erbil.Intanto, Donald Trump ribadisce che. Nelle scorse ore, parlando con i giornalisti a Washington di ritorno dal Kentucky il presidente americano ha sottolineato che Teheran è "praticamente al capolinea. Non hanno la marina, non hanno l'aeronautica, non hanno la contraerea, niente. Non hanno sistemi di controllo, ha aggiunto