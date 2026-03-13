Eventi e scadenze del 13 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Venerdì 13/03/2026

Appuntamenti:

MIPIM 2026 - The Global Urban Festival - Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento (da lunedì 09/03/2026 a venerdì 13/03/2026)

LetExpo - Logistic Eco Transport - Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica (da martedì 10/03/2026 a venerdì 13/03/2026)

Didacta Italia 2026 - Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026)

Dronitaly 2026 - Ex-Gam Congress Center, Bologna - Undicesima edizione dell'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dei droni civili ad uso professionale. Con la partecipazione di aziende leader, italiane ed estere, la manifestazione rappresenta una piattaforma strategica per favorire l'incontro tra operatori, istituzioni e stakeholder di settore (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026)

BMT 2026 - Borsa Mediterranea del Turismo - Mostra d'Oltremare, Napoli - 29ª edizione della principale borsa turistica organizzata nel Sud Italia da Progecta. La manifestazione sarà inaugurata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Saranno presenti tutti i big del Turismo: tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e il vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo (da giovedì 12/03/2026 a sabato 14/03/2026)

09:00 - Forum imprenditoriale Italia - Principato di Monaco - Hotel Le Méridien di Montecarlo - Evento organizzato da MAECI e ICE Agenzia, che prevede una sessione plenaria inaugurale con interventi istituzionali, panel tematici su lusso, turismo, nautica e servizi finanziari, oltre a sessioni B2B per incontri tra imprese dei due paesi. Sarà presente Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti

09:30 - "Decodifica i mercati del 2026: strategie concrete tra geopolitica, ETF e certificati" (Bologna) - Grand Hotel Majestic "già Baglioni", Bologna - Tappa di Bologna del Roadshow di Websim By Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali, pensato per affiancarli nella costruzione di portafogli efficaci e coerenti con le diverse esigenze di investimento. Tra gli interventi, Marco Olivi (Portfolio Analyst di Intermonte) e Paolo Nogara (Analyst & Product Specialist di Websim)

11:00 - Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 del Consiglio Nazionale Forense - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma - Cerimonia di inaugurazione dell'anno Giudiziario 2026 del CNF. Interverranno Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense), Pasquale D'Ascola (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Fabio Pinelli (Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura) e Carlo Nordio (Ministro della Giustizia in rappresentanza del Governo)

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell'economia italiana - Gen. e Feb. 2026

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Allianz - Risultati di periodo: FY 2025

Biesse - CDA: Bilancio

Cembre - CDA: Bilancio

De' Longhi - Risultati di periodo: FY 2025

El.En - CDA: Bilancio

Impianti - CDA: Bilancio

IRCE - CDA: Bilancio

Lennar Corporation - Risultati di periodo

Lu-Ve S.P.A - CDA: Bilancio

MARR - CDA: Bilancio

Neodecortech - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025





