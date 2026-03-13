Francoforte: andamento negativo per Aurubis

(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di rame , che passa di mano con un calo del 3,03%.



Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della big europea del rame si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 155,7 Euro. Prima resistenza a 158,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 154,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



