Milano 11:22
44.442 -0,03%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:22
10.295 -0,10%
Francoforte 11:22
23.515 -0,32%

Francoforte: brillante l'andamento di K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di K+S
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```