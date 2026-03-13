Francoforte: brillante l'andamento di K+S

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,81.



