Francoforte: scambi negativi per Hochtief
(Teleborsa) - Composto ribasso per la big tedesca delle costruzioni, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve del colosso delle costruzioni moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 380,8 Euro e supporto a 371,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 389,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
