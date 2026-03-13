Francoforte: scambi negativi per Hochtief

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big tedesca delle costruzioni , in flessione del 2,52% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve del colosso delle costruzioni moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 380,8 Euro e supporto a 371,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 389,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



