Francoforte: vendite diffuse su Evotec
(Teleborsa) - Pressione su Evotec, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Evotec mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,002 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,181. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,942.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
