Si muove in ribasso Evotec a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato Evotec
, che soffre con un calo del 4,44%.
La tendenza ad una settimana di Evotec
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Evotec
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,582. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)