Milano 14:52
44.758 -0,98%
Nasdaq 14:52
25.000 +0,17%
Dow Jones 14:52
47.403 -0,64%
Londra 14:52
10.320 -0,89%
Francoforte 14:52
23.658 -1,30%

Evotec, scendono le quotazioni a Francoforte

Si muove in perdita Evotec, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,71% sui valori precedenti.
