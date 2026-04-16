Xenon completa l'OPA su Eles: raggiunto il 96,7%, delisting il 24 aprile

(Teleborsa) - EBidCo, veicolo di Xenon Private Equity VIII, ha completato la procedura di sell-out sull'OPA volontaria su Eles Semiconductor Equipment , portando la propria quota al 96,66% del capitale sociale. Durante il periodo di sell-out sono state portate in adesione 328.532 azioni residue, a cui si aggiungono 150.000 azioni acquistate al di fuori della procedura. Il corrispettivo di 3,20 euro per azione sarà pagato il 21 aprile 2026.



Avendo superato la soglia del 95%, l'offerente eserciterà il diritto di acquisto sulle restanti 669.725 azioni ancora in circolazione (3,34% del capitale) al medesimo corrispettivo di 3,20 euro per azione, con procedura congiunta il 24 aprile 2026.



Nella stessa data Borsa Italiana disporrà il delisting delle azioni ordinarie di Eles da Euronext Growth Milan, con sospensione dalle negoziazioni il 22 e 23 aprile.

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