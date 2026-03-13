IVASS oscura 3 nuovi siti web per servizi assicurativi abusivi: il totale sale a 352

(Teleborsa) - IVASS ha ordinato l'oscuramento dei seguenti siti web perché offre abusivamente servizi assicurativi: www.phenixinsurancebroker.it; www.lauriomotori.com e lauriomotori.com; faraoni.assicurazioneroma.it.



Le attività di oscuramento, che vengono svolte dai provider che operano sul territorio italiano, sono in corso e per ragioni tecniche l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. Sale a 352 il numero dei siti abusivi oscurati dall'IVASS da novembre 2023, data di avvio dell'esercizio del potere di oscuramento.



L'IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad esempio whatsapp o messaggio telefonico, e da richieste di pagamento con carte di credito prepagate.

