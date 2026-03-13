Abusivismo finanziario, Consob oscura 11 siti: totale sale a 1.599
(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 11 nuovi siti web che offrivano servizi di investimento in assenza di autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali è stato disposto l'oscuramento: "Aurum-Fix" (sito internet https://ltd-aurum.com e relativa pagina https://inv.aurum-fix-corp.com); "CloudTrading" (sito https://cloudtrading.co e relativa pagina https://my.cloudtrading.co); "Topmarketssolutions.com" (sito internet https://topmarketssolutions.com e relativa pagina https://client.topmarketssolutions.com); The Wealth Company International Fzco (sito www.tradetector.com); Exclusive Markets Ltd (sito www.exclusivemarkets.com); "Servelius" (sito www.servelius.org e relativa pagina https://webtrader.oysteryx-ophonlie.com); "Fruenza" (siti https://fruenza.net e https://fruenza.info); "Pura Monetivo" (siti https://puramonetivo.com, https://pura-monetivo.com e https://puramonetivo.net).
Sale, così, a 1.599 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
