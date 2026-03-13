Londra: andamento negativo per IMI

(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che passa di mano con un calo del 2,46%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,75 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,27. Il peggioramento di IMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,55.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



