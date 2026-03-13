Londra: andamento negativo per IMI
(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,75 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,27. Il peggioramento di IMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```