Londra: scambi negativi per IMI

(Teleborsa) - Ribasso per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che presenta una flessione del 3,77%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IMI
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di IMI
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 27,46 sterline, mentre i supporti sono stimati a 26,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 28,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)