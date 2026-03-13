Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la Borsa di Londra, con una variazione percentuale del 2,24%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di London Stock Exchange Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 88,53 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 86,29. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 84,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```