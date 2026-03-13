Londra: in calo Antofagasta
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia mineraria, con un ribasso del 2,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 35,65 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 36,41 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 35,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
