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Antofagasta, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Antofagasta, scendono le quotazioni a Londra
Ribasso per la compagnia mineraria, che passa di mano in perdita del 6,23%.
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