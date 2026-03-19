Antofagasta in discesa a Londra
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia mineraria, che mostra un -6,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,23 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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