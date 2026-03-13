Londra: performance negativa per Intertek Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che sta segnando un calo del 2,88%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Intertek Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Intertek Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,51 sterline con area di resistenza individuata a quota 38,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



