Madrid: rosso per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Pressione sul proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che tratta con una perdita del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Meliá Hotels International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,84%, rispetto a -2,05% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,415. L'equilibrata forza rialzista di Meliá Hotels International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,905.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```