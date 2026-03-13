Madrid: rosso per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Pressione sul proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che tratta con una perdita del 2,07%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Meliá Hotels International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,84%, rispetto a -2,05% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,415. L'equilibrata forza rialzista di Meliá Hotels International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,905.
