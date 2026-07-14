Madrid: rosso per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Composto ribasso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
L'andamento di Meliá Hotels International nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,99. Il peggioramento di Meliá Hotels International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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