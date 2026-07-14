Madrid: rosso per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



L'andamento di Meliá Hotels International nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,99. Il peggioramento di Meliá Hotels International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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