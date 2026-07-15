Madrid: scambi negativi per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Rosso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che sta segnando un calo del 2,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Meliá Hotels International rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Meliá Hotels International mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,71. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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