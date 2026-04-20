New York: performance negativa per Meta Platforms

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che gestisce Facebook , con una flessione del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Meta Platforms rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 681,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 665,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 696,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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