New York: Ulta Beauty scende verso 456,4 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,68%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Ulta Beauty mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,08%, rispetto a -0,91% dell' indice del basket statunitense ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 482,4 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 456,4. L'equilibrata forza rialzista di Ulta Beauty è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 508,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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