OPA Tinexta, adesioni al 2,2%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 13 marzo 2026 sono state presentate 2.175 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 433.094, pari al 2,213% delle azioni oggetto dell'offerta.



L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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