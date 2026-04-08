OPA Tinexta, Zinc BidCo sale all’87,96% dopo la riapertura dei termini

Pagamento il 14 aprile

(Teleborsa) - Zinc BidCo (l'Offerente) ha comunicato che in data di ieri, 7 aprile 2026, si è concluso il periodo di Riapertura dei Termini relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dall’Offerente e avente a oggetto le azioni ordinarie di Tinexta .



Sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell’Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 5.707.288 Azioni, rappresentative del 29,16% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e circa del 12,09% del capitale sociale dell’Emittente, corrispondenti a circa il 10,49% dei relativi diritti di voto, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 85.609.320,00.



Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e, quindi, il 14 aprile 2026.



Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto: delle n. 5.707.288 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini secondo i risultati provvisori della Riapertura dei Termini, pari al 12,09% del capitale sociale dell’Emittente; delle n. 8.183.986 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 17,34% del capitale sociale dell’Emittente; delle n. 17.777.695 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari al 37,66% del capitale sociale dell’Emittente; delle n. 8.540.265 Azioni detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente,

pari al 18,09% del capitale sociale dell’Emittente; nonché delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale, a esito della Riapertura dei Termini dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari all'87,96% del capitale sociale dell’Emittente.



Inoltre, sempre sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere il 89,56% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Tinexta (al netto delle

azioni proprie dell’Emittente) (87,62% dei diritti di voto dell’Emittente, al netto delle azioni proprie, senza tenere conto della

maggiorazione del diritto di voto in capo a Tecno Holding S.p.A.).



I risultati definitivi della Riapertura dei Termini saranno resi noti entro le ore 7:29 del 13 aprile 2026.

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