Tinexta, Cda avvia fusione per incorporazione in Zinc BidCo per delisting

Soglia del 90% non raggiunta nell'OPA.

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Tinexta , società quotata attiva nei servizi digitali per le imprese, ha avviato le attività propedeutiche alla fusione per incorporazione in Zinc BidCo, il veicolo promosso dall'offerente che aveva lanciato l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni della società.



La fusione si è resa necessaria dopo che, anche a seguito della riapertura dei termini dell'OPA, non è stata raggiunta la soglia del 90% del capitale che avrebbe consentito il delisting diretto. Il CdA ha quindi valutato positivamente il percorso alternativo della fusione per incorporazione come strumento per procedere alla revoca dalla quotazione.



In questa prima fase, il consiglio ha approvato la presentazione dell'istanza congiunta al Tribunale di Milano per la nomina di un esperto indipendente chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile, e ha deliberato la nomina di un advisor finanziario per la determinazione del rapporto di cambio e il rilascio della relativa fairness opinion. Il progetto di fusione è atteso essere approvato dalle società partecipanti entro il mese di aprile 2026.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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