Parigi: scambi negativi per l'OREAL

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei cosmetici , in flessione del 2,05% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana dell' OREAL è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società di cosmesi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 349 Euro con area di resistenza individuata a quota 354,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 346,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



