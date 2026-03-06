Piazza Affari: Avio in rally

azienda aerospaziale italiana

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 5,33%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)