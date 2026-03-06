Milano 11:03
Piazza Affari: Avio in rally

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: Avio in rally
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda aerospaziale italiana, che scambia in rialzo del 5,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
