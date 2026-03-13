Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel settore del cemento, con un ribasso del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Buzzi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
