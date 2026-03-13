Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel settore del cemento , con un ribasso del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Buzzi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



