Appuntamenti macroeconomici del 13 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
Venerdì 13/03/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (preced. -22,72 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 3,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)
13:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 4,4%)
13:30 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,4%)
13:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,9 punti; preced. 56,6 punti)
