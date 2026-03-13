Reply, promozione a Buy da Intermonte: reazione mercato ingiustificata

(Teleborsa) - Intermonte ha migliorato a "Buy
" da "Ouperform" la raccomandazione
su Reply
, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando il target price
sul titolo a 187 euro
per azione.
Gli analisti ritengono la debole performance del titolo "ingiustificata"
, poiché credono che Reply rappresenti "un'eccellente opportunità di investimento grazie al suo forte posizionamento nel segmento più innovativo del settore della consulenza IT". Il titolo ha perso quasi il 15% ieri in scia ai conti.
I principali catalyst sono tre: 1) il modello di business del gruppo si basa sul paradigma agile
, che si sta dimostrando molto efficace nell'attuale contesto di mercato guidato dall'intelligenza artificiale. Ad esempio, nel quarto trimestre del 2025
Reply è stata in grado di lanciare 25 nuove startup per cogliere nuove opportunità mirate. 2) La crescita organica dovrebbe rimanere almeno stabile
su base annua nel 2026, se non addirittura accelerare grazie al miglioramento dei trend in aree specifiche, come il settore automobilistico o le attività del gruppo in Francia. 3) Il gruppo sta attivamente valutando nuove opportunità di M&A
negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania e ci aspettiamo un annuncio a breve.