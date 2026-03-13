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Reply, Equita abbassa target price ma vede valutazioni attuali come "troppo penalizzanti"

Finanza, Consensus
Reply, Equita abbassa target price ma vede valutazioni attuali come "troppo penalizzanti"
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 125 euro per azione (dai precedenti 150 euro) il target price su Reply, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo un quarto trimestre 2025 contrastato con una top-line rassicurante e anche leggermente meglio delle attese ma con una cassa netta leggermente meno abbondante delle attese.

La banca d'affari crede che la reazione di ieri (-14%) sia stata eccessiva: 1) Reply si è confermata l'azienda con la seconda miglior crescita del settore (circa 6% di crescita organica) ad un tasso ca. 2x vs la media dei peer quotati (e in leggero miglioramento sequenziale), 2) le valutazioni attuali (circa 6x EV/Adj. EBIT) ci sembrano troppo penalizzanti (Accenture tratta a circa 10x e Capgemini a circa 7-8x su base Adj.) anche in un contesto di settore dove non vediamo un miglioramento del sentiment nel breve periodo. Cassa netta (2026) pari a circa il 22% della market cap.
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