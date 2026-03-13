Reply, Equita abbassa target price ma vede valutazioni attuali come "troppo penalizzanti"

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 125 euro
per azione (dai precedenti 150 euro) il target price
su Reply
, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo un quarto trimestre 2025
contrastato con una top-line rassicurante e anche leggermente meglio delle attese ma con una cassa netta leggermente meno abbondante delle attese.
La banca d'affari crede che la reazione di ieri
(-14%) sia stata eccessiva
: 1) Reply si è confermata l'azienda con la seconda miglior crescita del settore (circa 6% di crescita organica) ad un tasso ca. 2x vs la media dei peer quotati (e in leggero miglioramento sequenziale), 2) le valutazioni attuali
(circa 6x EV/Adj. EBIT) ci sembrano troppo penalizzanti
(Accenture
tratta a circa 10x e Capgemini
a circa 7-8x su base Adj.) anche in un contesto di settore dove non vediamo un miglioramento del sentiment nel breve periodo. Cassa netta (2026) pari a circa il 22% della market cap.