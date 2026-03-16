Petrolio, l'AIE conferma rilascio di 411,9 milioni da riserve strategiche

(Teleborsa) - Dopo aver annunciato la scorsa settimana il rilascio di oltre 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, l'Agenzia Internaizonale dell'Energia, in un aggiornamento domenicale, ha fornito i dettagli di questa operazione, volta a calmierare i prezzi di mercato del petrolio, schizzato oltre i 100 dollari a causa della chiusura dello stretto di Hormuz che ha congelato una buona parte della produzione dei Paesi del Golfo.



Secondo l'AIE, sono stati complessivamente rilasciati 411,9 milioni di barili di petrolio dalle riserve dei Paesi membri, di cui 271,7 milioni fanno riferimento a stock detenuti dai Governi, 116,6 milioni dall'industria petrolifera e 23,6 milioni da altri soggetti obbligati. Dei 271,7 milioni di riserve governative, 171,2 milioni sono riferibili a scorte americane, 66,8 milioni dall'Asia/Oceania e 32,7 milioni dall'Europa.



L'Agenzia ricorda che questa è la sesta volta che i Paesi membri intraprendono azioni collettive di emergenza a sostegno dei mercati petroliferi dal 1974, anno di fondazione. Le precedenti azioni collettive si sono svolte nel 1991, nel 2005, nel 2011 e due volte nel 2022 (dopo lo scoppio della guerra in Ucraina).



La guerra in Medio Oriente sta causando la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale. Questa azione collettiva di emergenza, - ribadisce l'AIE - di gran lunga la più ampia mai intrapresa, fornisce un cuscinetto significativo. Ma il fattore più importante per garantire un ritorno a flussi stabili è la ripresa del transito regolare delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Adeguati meccanismi assicurativi e la protezione fisica delle navi sono dunque fondamentali per la ripresa dei flussi.







(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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