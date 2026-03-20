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Fed, Waller: preoccupati per inflazione con conflitto Iran più lungo e prezzi greggio più alti

Banche, Finanza
Fed, Waller: preoccupati per inflazione con conflitto Iran più lungo e prezzi greggio più alti
(Teleborsa) - Due settimane fa il rapporto dell'occupazione americana di febbraio ha indicato una perdita a sorpresa di 92mila posti di lavoro. Fatto questo che portò il componente del direttorio della Federal Reserve Christopher Waller a decidere di votare a favore di un taglio dei tassi nella riunione del 18 marzo.

"Allora mi sembrava che la guerra sarebbe durata poco" e che l'impatto del balzo del petrolio sull'inflazione "avrebbe avuto vita breve" ma "da allora lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, questo pare che sarà un conflitto molto più lungo e i prezzi del petrolio resteranno alti più a lungo. Questo ha suggerito che l'inflazione sarà una preoccupazione maggiore di prima".

Ha detto Waller a CNBC spiegando perchè nel meeting Fed di mercoledì non ha votato contro la proposta di tassi invariati al 3,5-3,75%, come poi è stato deciso.
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