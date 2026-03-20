Fed, Waller: preoccupati per inflazione con conflitto Iran più lungo e prezzi greggio più alti

(Teleborsa) - Due settimane fa il rapporto dell'occupazione americana di febbraio
ha indicato una perdita a sorpresa di 92mila posti di lavoro
. Fatto questo che portò il componente del direttorio della Federal Reserve Christopher Waller
a decidere di votare a favore di un taglio dei tassi
nella riunione del 18 marzo.
"Allora mi sembrava che la guerra sarebbe durata poco
" e che l'impatto del balzo del petrolio sull'inflazione "avrebbe avuto vita breve" ma "da allora lo Stretto di Hormuz è stato chiuso
, questo pare che sarà un conflitto molto più lungo
e i prezzi del petrolio resteranno alti più a lungo
. Questo ha suggerito che l'inflazione sarà una preoccupazione maggiore di prima
".
Ha detto Waller a CNBC spiegando perchè nel meeting Fed di mercoledì non ha votato contro
la proposta di tassi invariati al 3,5-3,75%, come poi è stato deciso.