Trasporto aereo, compagnie stanno già aumentando le tariffe di volo

L'aumento del supplemento carburante varia a seconda delle tratte ed è più pesante sul lungo-raggio. Coinvolte Air France, Klm, Qantas, SAS, Cathay Pacific, Air India e molte altre

(Teleborsa) - La guerra in Medioriente continua a produrre effetti disastrosi sull'economia e colpisce più duramente alcuni settori più esposti, come quello del trasporto aereo che, dopo una fase di faticosa risalita verso i picchi di traffico toccati nel periodo pre-pandemia, in molti casi anche superati, subisce un nuovo durissimo colpo dallo scoppio delle ostilità in Iran.



L'azzeramento del traffico sui Paesi del Golfo Persico e le ripercussioni sul prezzo del petrolio della chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita gran parte del greggio estratto dai produttori Opec, si stanno facendo sentire sul settore del trasporto aereo, costretto in prima battuta a ridefinire le rotte e successivamente a rivedere le tariffe di volo. Molte compagnie hanno già annunciato un aumento dei prezzi.



Il Gruppo Air France-Klm ha aumentato le tariffe sui voli a lungo raggio in media di 50 euro su andata e ritorno. "L'attuale situazione geopolitica in Medio Oriente ha portato a un aumento significativo e improvviso dei prezzi del carburante, in particolare del cherosene. Di conseguenza, Air France e Klm stanno aumentando le loro tariffe sui voli a lungo raggio per i biglietti emessi a partire da mercoledì 11 marzo 2026", ha spiegato un portavoce di Air France-Klm all'Afp.



La decisione cella compagnia d'Oltralpe non è isolata e segue analoghi provvedimenti assunti da SAS, Cathay Pacific, Air India e Qantas. La compagnia cinese Cathay Pacific ha addirittura annunciato il raddoppio del supplemento carburante sulla maggior parte delle sue rotte, mentre Aerolineas Argentinas ha annunciato che applicherà temporaneamente un supplemento carburante da 10 a 50 dollari sui voli nazionali e internazionali.



Il prezzo medio mondiale del carburante per aerei (cherosene) è pressoché raddoppiato dallo scoppio della guerra in Iran, raggiungendo un valore di 173,91 dollari al barile e superando largamente il prezzo del petrolio.



