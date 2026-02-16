Leonardo, ordine per quattro C-27J per pattugliamento marittimo dall'Arabia Saudita

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa,, garantendo le capacità richieste per il contrasto alle moderne minacce sottomarine e di superficie, per lo svolgimento efficace di missioni di ricerca e soccorso e per compiti di trasporto e aviolancio.Le consegne alla Marina dell'Arabia Saudita, la quale diventa così il, saranno avviate nel 2029. Continua quindi a crescere la presenza internazionale dell'aereo da trasporto tattico multimissione C-27J Spartan, la cui flotta in servizio ha superato le 290.000 ore di volo.Si conferma il, con l'aumento degli ordini di C-27J da parte di operatori nel Paese dopo il precedente ordine, annunciato nell'estate 2025, di due unità dedicate alla lotta antincendio, al trasporto e all'evacuazione medica. Il contratto con la Marina dell'Arabia Saudita rappresenta anche il primo programma di acquisizione di C-27J comprensivo di integrazione di armamento per impieghi in ambiente marittimo.